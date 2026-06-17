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В Анкаре заявили, что прилагают усилия для урегулирования на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Турция делает все возможное, чтобы конфликт на Украине завершился, Анкара относится с пониманием к данной теме, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

"Турция старается делать все, чтобы война на Украине закончилась, - сказал он. - Турция относится с пониманием к данной теме".

Министр выразил благодарность России за работу по стабильности в Сирии.

"Для развития стабильности на Кавказе, Средней Азии наши совместные усилия с Россией имеют большую важность. Очень важное значение имеют торговые отношения и темы логистики", - сказал Фидан.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин примет Фидана 17 июня вечером в Казани.

16 июня с главой МИД Турции провел встречу глава МИД России Сергей Лавров. Фидан тогда сказал, что Турция готова снова принять российско-украинские переговоры.

Турция Юрий Ушаков Украина Сирия МИД Хакан Фидан Сергей Шойгу
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