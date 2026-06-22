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Глава МИД Турции прогнозирует трудности на переговорах США с Ираном

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ирану и США предстоит решить сложные вопросы, прежде чем они добьются урегулирования конфликта, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Это важные проблемы. Договориться о технических вопросах, возможно, будет сложной задачей. Время от времени, вероятно, мы будем видеть, что стороны зашли в тупик. Нужно быть готовыми к этому", - заявил министр, слова которого приводит "Аль-Джазира".

Кроме того, Фидан опасается, что Израиль может попытаться помешать процессу.

"Второй момент: конечно, Израиль будет ждать своего шанса. Он готов саботировать переговорный процесс, как только увидит, что есть такая возможность", - полагает он.

Израиль США Иран
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