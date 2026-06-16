Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с "Хезболлой"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с базирующейся в Ливане группировкой "Хезболла", и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему.

"Израиль борется с "Хезболлой" слишком долго, и слишком много людей погибает. Не надо полностью разрушать многоквартирное здание каждый раз, когда вы кого-то в нем ищете. Потому что в этих зданиях много людей, и не все они - члены "Хезболлы", - заявил он во вторник на полях саммита G7.

В связи с этим Трамп сообщил, что предложил Израилю дать Сирии возможность разобраться с группировкой. По его словам, нынешние власти Сирии справились бы с этим лучше.

Американский президент также отметил, что был крайне недоволен ударами Израиля по Бейруту за несколько часов до заключения соглашения Ирана и США. Свое недовольство он высказал израильским властям.

По его словам, затягивание Израилем кризиса с "Хезболлой" бросает тень на сделку с Ираном.

Трамп подчеркнул, что, тем не менее, у него отличные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.