Поиск

Руководство Армении намерено продолжить тесное сотрудничество с ЕАЭС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армения тесно и активно работает с ЕАЭС, решения всех проблем будут найдены, заявил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы тесно и активно работаем с ЕАЭС. Продолжим эту работу, потому что не исходим из предположения, что произошло что-то необратимое, и не стоит смотреть в этом направлении", - сказал он и заверил, что решения всех проблем будут найдены.

"ЕАЭС основан на нескольких концептуальных положениях: свободное перемещение рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если решений найдено не будет, если этого нет, значит, ЕАЭС не существует. ЕАЭС должен четко ответить на вопрос: существует он или нет. Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание", - сказал Пашинян.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Пашинян ранее назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

ЕАЭС Никол Пашинян Россельхознадзор Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны Персидского залива не понимают, как будут развиваться отношения с США

Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

 Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

В российский МИД вызвали посла Румынии

Brent подешевела до $72,52 за баррель

В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 32 человек

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

 Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с произошедшим землетрясением

Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения

 Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2827 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10094 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов