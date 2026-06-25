Руководство Армении намерено продолжить тесное сотрудничество с ЕАЭС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армения тесно и активно работает с ЕАЭС, решения всех проблем будут найдены, заявил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы тесно и активно работаем с ЕАЭС. Продолжим эту работу, потому что не исходим из предположения, что произошло что-то необратимое, и не стоит смотреть в этом направлении", - сказал он и заверил, что решения всех проблем будут найдены.

"ЕАЭС основан на нескольких концептуальных положениях: свободное перемещение рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если решений найдено не будет, если этого нет, значит, ЕАЭС не существует. ЕАЭС должен четко ответить на вопрос: существует он или нет. Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание", - сказал Пашинян.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Пашинян ранее назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.