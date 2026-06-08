Пашинян заявил, что Армения пока не готова стать членом ЕС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армения пока не готова к вступлению в Евросоюз, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы пока не готовы быть членом ЕС. Наша первая цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. Без этого нам не быть членом ЕС. Это значит, что нам нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. Это наша первичная цель", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

Он добавил, что "ЕС может принять политическое решение, что не продолжает процесс расширения, а может и народ Армении во время референдума решить, что не хочет быть членом ЕС".

"Цель нашего правительства - создать реальные альтернативы для Армении, чтобы граждане имели возможность выбирать, в том числе, между ЕАЭС и ЕС", - заявил премьер.

Пашинян также проинформировал, что переговорил неофициально с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.