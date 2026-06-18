Премьер Армении планирует заняться решением проблем с ЕАЭС

Он требует от сельхозпроизводителей повысить качество продукции для ее экспорта на новые рынки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил о планах решать возникшие в отношениях с ЕАЭС проблемы.

"Конечно, в процессе займемся вопросом решения возникших в ЕАЭС проблем", - сказал Пашинян на заседании правительства во время обсуждения вопроса диверсификации экспортных рынков Армении и поддержке экспортеров.

По его словам, на фоне запрета Россельхознадзором ввоза в Россию некоторых видов армянской продукции "наша экономика показывает хорошие темпы адаптации".

"Мы предлагаем нашим сельхозпроизводителям, экспортерам пользоваться новыми рынками, которые мы для них открыли. Продукция должна соответствовать стандартам, мы говорим об этом уже восемь лет, и каждый раз, когда мы близки к принятию жестких мер, нас просят дать время на подготовку. Времени нет. Тех, кто хотят соответствовать стандартам, мы готовы поддержать нашими программами. Но нелогично экспортировать некачественную продукцию за счет суверенитета", - заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял о предстоящей активной работе в ЕАЭС и продолжении процесса диверсификации рынка экспорта.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.