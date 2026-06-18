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Премьер Армении планирует заняться решением проблем с ЕАЭС

Он требует от сельхозпроизводителей повысить качество продукции для ее экспорта на новые рынки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил о планах решать возникшие в отношениях с ЕАЭС проблемы.

"Конечно, в процессе займемся вопросом решения возникших в ЕАЭС проблем", - сказал Пашинян на заседании правительства во время обсуждения вопроса диверсификации экспортных рынков Армении и поддержке экспортеров.

По его словам, на фоне запрета Россельхознадзором ввоза в Россию некоторых видов армянской продукции "наша экономика показывает хорошие темпы адаптации".

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"Мы предлагаем нашим сельхозпроизводителям, экспортерам пользоваться новыми рынками, которые мы для них открыли. Продукция должна соответствовать стандартам, мы говорим об этом уже восемь лет, и каждый раз, когда мы близки к принятию жестких мер, нас просят дать время на подготовку. Времени нет. Тех, кто хотят соответствовать стандартам, мы готовы поддержать нашими программами. Но нелогично экспортировать некачественную продукцию за счет суверенитета", - заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял о предстоящей активной работе в ЕАЭС и продолжении процесса диверсификации рынка экспорта.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Армения Никол Пашинян ЕАЭС
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