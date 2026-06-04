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ЕС выделит Армении 50 млн евро на фоне запрета РФ на ввоз ряда армянских товаров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз готовит пакет поддержки Армении на фоне запрета и ограничений на ввоз в Россию некоторых армянских продуктов, окажет немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы готовим пакет поддержки ЕС. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро. И будут другие меры", - сказала фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, сообщается на сайте Еврокомиссии.

По ее словам, ограничения со стороны России на ввоз некоторых видов армянских товаров "не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо".

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС оказывает практическую поддержку цветочной промышленности Армении. "Завтра в Латвию планируется прибытие партии из 10 тыс. цветов. За ними последуют и другие", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии отметила, что ЕС и Армения продолжат налаживать связи между предприятиями, реализуют программу партнерства в области транспортной доступности, создадут совместную рабочую группу ЕС-Армения, которая будет контролировать реализацию совместных инициатив.

По ее словам, "недавнее возобновление торговых путей с Турцией, включая железнодорожное сообщение через Грузию и Турцию, является отличным шагом вперед". "Армения обладает потенциалом стать стратегическим центром, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию", - отметила председатель Еврокомиссии.

ЕС, по словам фон дер Ляйен, готов "поддержать инфраструктуру и пункты пересечения границы по мере возобновления региональных связей". Продвижение этих приоритетов планируется продолжить на министерской встрече сторон по Платформе транспортной доступности 23 июня, отметила глава ЕК.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, "чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот".

Он также сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны. "Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", - сказал Пашинян.

ЕС ЕК Армения Урсула фон дер Ляйен РФ
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