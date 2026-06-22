Найджел Фараж призвал ко всеобщим выборам в парламент

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Лидер правой британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж заявил, что в условиях, когда премьер-министр и лидер лейбористов Кир Стармер объявил о планах сложить полномочия, в стране должны пройти всеобщие выборы.

"Партия требует выборы, и мы готовы провести радикальные изменения, - написал Фараж в соцсети X. - Если лейбористы думают, что они могут провести другого профессионального политика в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, 10, то они заблуждаются".

Лидер Зеленой партии Англии и Уэльса Зак Полански заявил, что Британии после отставки Стармера нужно кардинальным образом сменить политический курс, сообщает Sky News. "Стармер утратил народное доверие из-за вопиющей неспособности бросить вызов власти и богатству элиты, которая присвоила их себе, оставив подавляющее большинство жителей в кризисе роста стоимости жизни, перед лицом худших проявлений климатического кризиса", - сказал Полански.

Лидер либеральных демократов Эд Дейви отмечал, что преемник Стармера должен привести в порядок британскую политику, достичь новых договоренностей с континентальной Европой, преодолеть кризис систем социального обеспечения и здравоохранения. "Британцы устали от того, что их подводила бесконечная череда премьеров, причем для народа ничего не менялось", - сказал политик.

Sky News напоминает, что Стармер стал шестым премьером за 10 лет, который подает в отставку.

Представитель лейбористской партии сказал, что ее руководство в самое ближайшее время согласует график выбора нового лидера партии.

В данный момент наиболее заметным кандидатом на пост лидера лейбористской партии, и соответственно, на пост премьер-министра считается нынешний мэр Манчестера Энди Бернем.

Стармер ранее сообщил, что выдвижением кандидатов на пост премьера должна стартовать 9 июля и завершиться до летних парламентских каникул, которые начинаются 16 июля.