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Британский Минфин возглавит нынешний министр внутренних дел Шабана Махмуд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следующим министром финансов Великобритании станет нынешний министр внутренних дел Шабана Махмуд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами будущего премьера Эндрю Бернема.

"Шабана точно будет министром финансов, - сказал один из них. - Это уже решено".

По словам другого, Махмуд перейдет в Министерство финансов, а министр энергетической безопасности Эд Милибэнд, изначально считавшийся главным претендентом на кресло главы Минфина, должен возглавить МИД. В лагере Бернема все больше считают Милибэнда слишком противоречивой фигурой внутри Лейбористской партии, чтобы доверить ему место канцлера казначейства, отмечает газета.

Коллеги главы МВД заявляют, что ей не говорили о назначении в Минфин, а вокруг состава кабинета много слухов.

Пресс-секретарь Махмуд отказалась комментировать информацию источников FT, также назвав ее слухами. Министров назначат только 20 июля после того, как Бернем станет премьером, сказала пресс-секретарь.

Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июне сообщил, что уйдет в отставку. Министром финансов в его кабинете является Рэйчел Ривз.

МВД МИД Минфин Великобритания Шабана Махмуд Эд Милибэнд Эндрю Бернем
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