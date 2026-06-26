США пересмотрят расстановку сил на Ближнем Востоке после ударов Ирана по военным базам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американское командование после урона, нанесенного в результате иранских ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке, в том числе по базе ВМС в Бахрейне, прорабатывает варианты с изменением расстановки военных сил в регионе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам чиновников США, знакомых с дискуссиями, масштабный ущерб базе ВМС, а также минимум еще 20 американским объектам в регионе, включая военные и дипломатические, привел к переосмыслению всего регионального присутствия", - сообщает WSJ.

Собеседники издания рассказали, что США изучают варианты с перестройкой базы в Бахрейне, сокращением присутствия в Саудовской Аравии и Кувейте, переводе части баз или их служб западнее, подальше от зоны поражения иранских ракет и дронов. При этом поврежденные строения могут и не восстановить, а центры командования и управления перевести под землю.

"По словам двух официальных лиц, Израиль - одно из мест, которое рассматривают для развертывания баз", - отмечает издание.

Источники сказали, что США могут сильнее рассредоточить силы по региону. Но, предупредили собеседники, решений пока не принято.

По данным газеты, изучившей спутниковые снимки и видеозаписи в соцсетях и опросившей ряд военных, на базе ВМС в Бахрейне оказались повреждены штаб-квартира Пятого флота ВМС США, тренировочные залы, казармы, различные склады, водяной резервуар, две станции спутниковой связи и пункт управления обменом информацией.

Однако военные заверили издание, что при ударах никто не погиб, большинство служащих эвакуировали, а атаки серьезно не повлияли на операции США в регионе.

Газета напоминает, что в апреле власти США надавили на операторов коммерческих спутников, чтобы они ограничили доступ общественности к снимкам повреждений на американских базах и зон боевых действий. В администрации отметили, что такой шаг позволит защитить американские войска.