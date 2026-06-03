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США отразили еще одну иранскую атаку на авиабазу в Кувейте

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные вновь попытались нанести удары по американской авиабазе в Кувейте, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Очередная волна иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей. Системы ПВО Центрального командования США успешно сбили несколько беспилотников, при этом ни американский персонал, ни техника не пострадали", - говорится в сообщении.

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Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении удара противокорабельной ракетой по связанному с США судну Panaya в ответ на американскую атаку на танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе.

Также силы КСИР атаковали командный центр Пятого оперативного флота ВМС США и американскую авиабазу в одной из стран Ближнего Востока в ответ на удары по острову Кешм.

Тем временем в CENTCOM сообщили, что американские войска нанесли удары по военному объекту на иранском острове Кешм в Ормузском проливе в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами.

"2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атаки Ирана по всему Ближнему Востоку", - утверждает американское командование.

Хроника 28 февраля – 03 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт КСИР ВМС США
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