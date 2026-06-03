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В CENTCOM опровергли заявление Ирана о поражении объектов США на Ближнем Востоке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщение КСИР об ударах по американским военным объектам в регионе.

"Утверждение КСИР, что он нанес удары с применением ракет и беспилотников по штабу 5-го флота США в Бахрейне и американской авиабазе в регионе, является ложью", - заявили в командовании.

Как ранее сообщили в CENTCOM, накануне американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по танкеру M/T Lexie под флагом Ботсваны, который пытался прорвать блокаду, направляясь к иранскому острову Харк в Персидском заливе.

КСИР заявил, что в ответ иранские военные нанесли удар противокорабельной ракетой по связанному с США судну Panaya, атаковали командный центр 5-го оперативного флота ВМС США и американскую авиабазу в одной из стран Ближнего Востока.

Согласно утверждению CENTCOM, американские военные успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных по Бахрейну и Кувейту, а также нанесли удары по военному объекту на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.

В ходе второй волны атак на используемую США авиабазу в Кувейте все иранские беспилотники также бы

Хроника 28 февраля – 03 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран КСИР
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