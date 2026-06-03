Иранские военные нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по торговому судну и объектам США на Ближнем Востоке в ответ на американские атаки, совершенные накануне, передает телеканал PressTV.

Согласно сообщению, иранские военные нанесли удар противокорабельной ракетой по связанному с США судну Panaya, атаковали командный центр Пятого оперативного флота ВМС США и американскую базу в одной из стран Ближнего Востока в ответ на удары по острову Кешм и связанному с Ираном танкеру.

Любое нарушение безопасности в Ормузском проливе повлечет за собой жестокий ответ для американских военных, предупредили в КСИР.

Ранее в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по иранскому острову Кешм и связанному с Ираном танкеру, который направлялся к острову Харк.

Накануне Корпус стражей исламской революции нанес удар по торговому судну MSC Sariska в Персидском заливе в ответ на атаку американских ВМС по связанному с Ираном балкеру Lian Star. Судно принадлежало "американо-израильскому врагу", заявили в КСИР.