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Axios сообщил об атаке Ирана на базы США в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иран в среду утром запустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированных чиновников.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что нанес удар по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне.

Армия Кувейта сообщила о работе средств ПВО на перехват "вражеских воздушных целей". По сообщению КСИР, удар был нацелен на авиабазу Али Аль-Салем.

В КСИР также заявили, что атаковали с применением твердотопливных ракет большой дальности авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, где размещаются американские истребители.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран КСИР Кувейт
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