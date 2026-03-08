Иран уничтожил или повредил не менее пяти радаров ПРО в странах Ближнего Востока

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Иран в ходе ответных ударов уничтожил или серьезно повредил не менее пяти важнейших радаров противоракетной обороны на Ближнем Востоке, что снизило возможности США и их партнеров по реагированию на дальнейшие обстрелы, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.

В частности, был уничтожен радар системы противоракетной обороны AN/TPY-2 вблизи авиабазы Муваффак Салти в Иордании, где размещена крупнейшая авиационная группировка США в регионе, мощная стационарная РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 в Катаре, а также повреждены два радара AN/TPY-2 противоракетной системы THAAD на побережье Персидского залива в Эль-Рувайс и Аль-Садер в ОАЭ и еще один на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

Издание отмечает, что в связи с мощными атаками США в последние дни значительно сократилось количество ответных ударов Ирана с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников большой дальности, но они по-прежнему продолжают активно осуществляться.

В рамках ответной кампании Ирана наблюдаются явные скоординированные усилия по уничтожению радаров противовоздушной и противоракетной обороны в регионе, указывает издание.

По его мнению, этого следует ожидать, учитывая, что потеря ключевых радаров, даже временная, рискует снизить эффективность дальнейших попыток перехвата иранских ракет и беспилотников. Уничтожение радаров противоракетной обороны на особо важных объектах может сделать эти районы гораздо более уязвимыми для последующих атак.