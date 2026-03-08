Поиск

Иран уничтожил или повредил не менее пяти радаров ПРО в странах Ближнего Востока

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Иран в ходе ответных ударов уничтожил или серьезно повредил не менее пяти важнейших радаров противоракетной обороны на Ближнем Востоке, что снизило возможности США и их партнеров по реагированию на дальнейшие обстрелы, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.

В частности, был уничтожен радар системы противоракетной обороны AN/TPY-2 вблизи авиабазы Муваффак Салти в Иордании, где размещена крупнейшая авиационная группировка США в регионе, мощная стационарная РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 в Катаре, а также повреждены два радара AN/TPY-2 противоракетной системы THAAD на побережье Персидского залива в Эль-Рувайс и Аль-Садер в ОАЭ и еще один на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

Издание отмечает, что в связи с мощными атаками США в последние дни значительно сократилось количество ответных ударов Ирана с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников большой дальности, но они по-прежнему продолжают активно осуществляться.

В рамках ответной кампании Ирана наблюдаются явные скоординированные усилия по уничтожению радаров противовоздушной и противоракетной обороны в регионе, указывает издание.

По его мнению, этого следует ожидать, учитывая, что потеря ключевых радаров, даже временная, рискует снизить эффективность дальнейших попыток перехвата иранских ракет и беспилотников. Уничтожение радаров противоракетной обороны на особо важных объектах может сделать эти районы гораздо более уязвимыми для последующих атак.

Хроника 28 февраля – 08 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар ОАЭ США THAAD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп допустил отправку войск на территорию Ирана только при крайней необходимости

В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана

 В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана

Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке

 Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке

Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану с начала военной операции

США признали новое правительство Венесуэлы

В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране

 В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке

Трамп угрожает Ирану мощным ударом

 Трамп угрожает Ирану мощным ударом

Представитель ВС Ирана обещал не наносить удары по соседям, если те не проявят агрессивности

Трамп встретится в Майами с лидерами ряда латиноамериканских государств
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8596 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });