Верховный суд США заблокировал попытку Трампа уволить Лизу Кук из ФРС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил попытку президента страны Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук, пишет The Wall Street Journal.

Трамп пытался уволить Кук в августе 2025 года, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее экс-главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее Министерство юстиции инициировало расследование этой информации.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту США. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Верховный суд поддержал промежуточные решения двух нижестоящих инстанций о блокировке ее увольнения на период рассмотрения иска. Таким образом, Кук сможет оставаться в совете управляющих месяцы или даже годы, пока ее дело продолжают рассматривать в этих инстанциях, отмечает WSJ. Трамп не выдвигал кандидатов на ее замену.

"По нашим прецедентам Кук имела право на уведомление и некую возможность отреагировать перед отставкой", - говорится в решении ВС.

Принятие позиции правительства "позволило бы президенту освобождать от должности члена Федрезерва в любое время, по любой причине, без какого-либо уведомления до и без какой-либо судебной проверки после", - отметил суд. Трамп стал первым американским президентом, попытавшимся уволить одного из руководителей центробанка.

Кук была назначена в совет управляющих ФРС в 2022 году занимавшим на тот момент пост президента Джо Байденом.

В этот же день Верховный суд, рассматривая дело с участием Федеральной торговой комиссии (FTC) позволил президентуотправлять в отставку чиновников надзорных ведомств по любой причине. Ранее судьи дали понять, что считают ФРС имеющей право на особую защиту от политического вмешательства.