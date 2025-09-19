Трамп попросил Верховный суд разрешить ему уволить Лизу Кук из ФРС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить ему отстранить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук от должности на время, пока идет рассмотрение ее иска к президенту.

В ходатайстве, поданном в четверг, президент призвал отменить решение, разрешающее Кук временно оставаться на своей должности.

При этом Кук просит Верховный суд отклонить ходатайство Трампа. Адвокаты Кук утверждают, что разрешение на ее отстранение подорвет независимость ФРС и нанесет ущерб экономике США, пишет Financial Times.

"Временное отстранение ее от должности поставит под угрозу экономическую стабильность нашей страны и поставит под сомнение дальнейшую независимость Федеральной резервной системы, что может вызвать потрясения на финансовых рынках, которые сложно будет устранить", - говорится в заявлении адвокатов.

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Федеральный суд округа Колумбия на прошлой неделе удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретило ее увольнение на время рассмотрения дела.