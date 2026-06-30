Великобритания выделит на оборону еще 15 млрд фунтов стерлингов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено увеличить расходы на оборону на 15 млрд фунтов стерлингов, что в будущем позволит достичь инвестирования 4,3% ВВП королевства в оборону, сообщает Sky News.

"Этот план - наша оценка того, что нужно этой стране прямо сейчас, и это платформа, на основании которой будет работать мой преемник", - заявил премьер-министр страны Кир Стармер, представляя новый план.

По его словам, благодаря такому дополнительному финансированию получится выделить, в общей сложности, "почти 300 млрд за следующие четыре года, чтобы поддержать наши вооруженные силы и укрепить национальную безопасность".

В 2025 году страны НАТО обязались поднять траты на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Стармер подчеркнул, что для выделения этих средств были отменены некоторые проекты в сфере инфраструктуры, в частности, связанные с дорогами и электроэнергией.