Бывший замглавы МВД Джарвис сменил Хили на посту министра обороны Британии

Дэн Джарвис фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом сообщила канцелярия главы правительства. На этом посту 53-летний политик сменил Джона Хили, ранее объявившего об отставке.

"Король (Карл III - ИФ) соизволил утвердить следующее назначение: кавалер ордена Британской империи, член парламента Дэн Джарвис в должности министра обороны" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. По данным британских СМИ, кандидатура Джарвиса рассматривалась как одна из наиболее вероятных после того, как Хили уведомил премьер-министра о намерении покинуть должность.

Джарвис - бывший офицер воздушно-десантных войск. Он окончил Королевскую военную академию Сэндхерст, служил в армии до 2011 года и уволился в запас в звании майора. С 2011 года - депутат Палаты общин, занимал пост министра по безопасности в МВД, входил в Совместный комитет по национальной стратегии безопасности.

Министр обороны Джон Хили 11 июня сообщил, что уходит в отставку из-за разногласий с премьером по поводу долгосрочного финансирования вооружённых сил. В письме Стармеру он указал, что считает необходимым довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. По его словам, представленные правительством расчёты предполагают рост лишь до 2,68%, что "не обеспечит стране необходимых ресурсов".

Министр подчеркнул, что в таких условиях ему пришлось бы принимать решения, ослабляющие боеготовность британских вооруженных сил, ставящие под угрозу жизнь военнослужащих и безопасность Британии.