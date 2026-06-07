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В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок

В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Все британские ударные атомные подводные лодки в настоящее время находятся на базах на техническом обслуживании и ремонте, ни одна из них пока не в состоянии выйти в море на задание, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на представителей Королевского ВМФ.

"Все имеющиеся в распоряжении ВМФ Великобритании атомные подводные лодки находятся в порту. Пять британских подводных лодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая была принята на вооружение флота, еще не готова к развертыванию", - отмечает издание.

По данным британского командования, они играют ключевую роль в защите британских стратегических подводных лодок Vanguard, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками, во время их боевого дежурства, а также имеют важное значение для обороны двух авианосцев - HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

При этом британские субмарины класса Astute, общая стоимость которых составляет 12,2 млрд фунтов стерлингов, считаются одними из самых передовых ударных подводных лодок в мире, подчеркивает газета.

Великобритания Королевский флот
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