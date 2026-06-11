Глава Минобороны Британии подал в отставку из-за разногласий с премьером страны

Министр обороны Великобритании Джон Хили Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что уходит со своего поста из-за разногласий с премьером Киром Стармером по поводу перспектив развития британских вооруженных сил.

"После того, как я объяснил вам, что я не смогу согласиться с планом оборонных инвестиций, который не дает нашим войскам нужных им ресурсов, у меня нет другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны", - говорится в письме Хили для Стармера, обнародованном в четверг.

"Новая эра требует дальнейших инвестиций посредством реализации плана оборонных инвестиций. Великолепная и обширная работа на этот счет была завершена к январю (...) с того момента вы оказались неспособны выполнить задачу, а Казначейство Его Величества не пожелало выделить средства, нужные народу для защиты страны на фоне растущих угроз", - продолжил Хили.

При этом он упомянул кризисы на Ближнем Востоке и на Украине, обеспечение безопасности на Крайнем Севере, "увеличение активности России по отношению к Британии и к странам НАТО".

Хили отметил, что считает необходимым нарастить оборонные расходы до 3% от ВВП в 2030 году, однако представленные им в минувший понедельник правительственные расчеты не дадут Британии ресурсы, необходимые для обороны, и подразумевают наращивание военных затрат до 2,68% в 2030 году. Министр подчеркнул, что в таких условиях ему пришлось бы принимать решения, ослабляющие боеготовность британских вооруженных сил, ставящие под угрозу жизнь военнослужащих и безопасность Британии.