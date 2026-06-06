Глава Генштаба Британии заявил об увеличении военных полетов РФ вблизи королевства

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия в текущем году значительно нарастила количество полетов своей военной авиации к северным районам Великобритании, заявил в интервью BBC начальник британского генерального штаба Ричард Найтон.

"С начала 2026 года Россия направила к северным районам Великобритании столько же дальних военных самолетов, сколько за весь 2025 год", - сообщил он.

"Это самый опасный период, который я знаю", - отметил Найтон, добавив, что риски и угрозы для Британии сегодня выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Он подчеркнул, что Россия проверяет и испытывает оборону Великобритании, повышая ставки таким образом, что это может привести к переходу за черту. По словам начальника британского Генштаба, Королевские ВВС перехватывают такие полеты в рамках мер постоянной ПВО Великобритании, поднимая в воздух истребители для идентификации и слежения за самолетами, действующими вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.