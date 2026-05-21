Трамп опасается, что Верховный суд не поддержит его в вопросе о предоставлении гражданства США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп предполагает, что Верховный суд США не встанет на его сторону по проблеме получения гражданства Соединенных Штатов по праву рождения.

"Это решение Верховного суда очень важное. Они, вероятно, вынесут решение против меня, потому что им, кажется, нравится это делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в четверг.

По словам Трампа, изначально 14-я поправка к Конституции США, предоставляющая право на гражданство детям, рожденным на территории страны, "не предназначалось для того, чтобы дети китайских миллиардеров становились гражданами" США.

"Если такая практика сохранится, это станет экономической катастрофой для нашей страны. И у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля", - подчеркнул американский президент.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Впоследствии Верховный суд США стал рассматривать иск одного из иммигрантов по этому делу.

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.