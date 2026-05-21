Поиск

Трамп опасается, что Верховный суд не поддержит его в вопросе о предоставлении гражданства США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп предполагает, что Верховный суд США не встанет на его сторону по проблеме получения гражданства Соединенных Штатов по праву рождения.

"Это решение Верховного суда очень важное. Они, вероятно, вынесут решение против меня, потому что им, кажется, нравится это делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в четверг.

По словам Трампа, изначально 14-я поправка к Конституции США, предоставляющая право на гражданство детям, рожденным на территории страны, "не предназначалось для того, чтобы дети китайских миллиардеров становились гражданами" США.

"Если такая практика сохранится, это станет экономической катастрофой для нашей страны. И у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля", - подчеркнул американский президент.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Впоследствии Верховный суд США стал рассматривать иск одного из иммигрантов по этому делу.

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

 Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

В Эстонии хотят запретить покупать недвижимость россиянам, не имеющим постоянного вида на жительство

У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

 В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов