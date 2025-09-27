Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США подала в Верховный суд апелляцию с просьбой подтвердить конституционность указа главы США Дональда Трампа об отмене предоставления американского гражданства по праву рождения, ранее признанного неправомерным, сообщает в субботу телеканал СNN.

Трамп 20 января подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения детям, родители которых на момент рождения ребенка находились в США незаконно, суд низшей инстанции признал это решение неправомерным.

В апелляции говорится, что это решение суда было "ошибочным", что эта точка зрения стала "широко распространенной, с разрушительными последствиями".

"Решение суда низшей инстанции лишило законной силы политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации, это подрывает безопасность наших границ. Оно без законных оснований предоставляет привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, не имеющих на это права", - говорится в апелляции.