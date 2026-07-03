В Тегеране прощаются с Али Хаменеи

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В иранской столице в пятницу проходит церемония прощания с верховным руководителем Исламской Республики Али Хаменеи, погибшим в конце февраля, сообщают СМИ Ирана.

Гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла, куда приезжают представители властей Ирана, а также зарубежных делегаций, чтобы проститься с бывшим иранским лидером.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявил, что ожидается участие официальных лиц примерно из 100 стран.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в пятницу призвали граждан к участию в церемониях, подчеркнув, что "на просчеты со стороны врагов будет дан еще более сокрушительный ответ, чем прежде".

Накануне сообщалось, что в Иране ввели повышенные меры безопасности. В вооруженных силах Ирана отметили, что привели личный состав в состояние максимальной боеготовности, в особенности в приграничных районах. Отмечалось, что на время проведения траурных церемоний будут введены ограничения на полеты над Тегераном.

Как ожидается, 8 июля тело Хаменеи будет отправлено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Погребение Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде. Мешхед, где родился Хаменеи, считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Хаменеи будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Ирана приняли решение о переносе мероприятия, объяснив это большим количеством желающих проститься с верховным руководителем страны.