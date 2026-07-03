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Медведев прибыл в Тегеран, где примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран на церемонию прощания с руководителем Исламской Республики Али Хаменеи.

В пятницу в Тегеране начался первый день траурного мероприятия, на церемонии присутствуют иностранные делегации.

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что от России на церемонии также будут присутствовать представители МИД РФ, Русской православной церкви, мусульманского духовенства.

В состав делегации от РПЦ входят епископ Бишкекский и Киргизский Савватий и представитель синодального Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий Матрусов, от Духовного собрания мусульман России - муфтий Волгоградской области Бата Кифах.

По сообщениям иранских СМИ, церемония прощания с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля. На второй день церемонии - 4 июля - тело Хаменеи будет покоиться в крупном религиозном комплексе Мосалла, который находится на востоке Тегерана, где каждый житель Ирана сможет проститься с духовным лидером.

Ожидается, что 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие, после чего 7 июля тело будет доставлено в город Кум, который считается главным теологическим центром страны и священным городом для шиитского духовенства.

8 июля тело Али Хаменеи будет перевезено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде, где он родился. Мешхед считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Верховный лидер будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Ирана приняли решение о переносе мероприятия, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним.

Али Хаменеи Дмитрий Медведев Иран Тегеран
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