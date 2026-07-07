Трамп вновь выразил недовольство странами НАТО из-за их позиции по Ирану

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что, если бы саммит альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать.

"Если бы это проходило не в Турции, где у власти находится мой друг, очень сильный лидер, сильная личность, есть вероятность, что я бы не поехал", - сказал Трамп журналистам в Анкаре, говоря о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

"Я был очень разочарован НАТО... Нам не была нужна помощь с Ираном, я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам", - добавил он.