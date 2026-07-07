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Новая Конституция Казахстана дает право Токаеву вновь баллотироваться на президентский срок

Новая Конституция Казахстана дает право Токаеву вновь баллотироваться на президентский срок
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новая Конституция Казахстана, принятая на референдуме 15 марта 2026 года и вступившая в силу 1 июля, дает право действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на президентский срок, говорится в решении Конституционного суда республики.

По данным КС, глава государства обратился с просьбой разъяснить, могут ли лица, которые занимают должности в соответствии со старой Конституцией (от 30 августа 1995 года), быть избраны или назначены на должности: президента, председателя Конституционного суда и судьи, председателя Верховного суда, генпрокурора.

"По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: пункт 1 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 72, пункт 1 статьи 83 и пункт 3 статьи 84 Конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года", - говорится в разъяснении суда.

В ведомстве подчеркнули, что "назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение".

Ранее по инициативе Токаева в законодательство Казахстана были внесены поправки, согласно которым срок полномочий главы государства был увеличен с четырех до семи лет. Было также прописано, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом более одного раза. Данная норма осталась и в новой Конституции страны.

Токаев впервые вступил в должность президента 20 марта 2019 года после сложения полномочий Нурсултана Назарбаева.

На внеочередных президентских выборах 9 июня 2019 года он был избран президентом, получив 70,96% голосов.

На внеочередных выборах 20 ноября 2022 года Токаев был переизбран, набрав 81,31% голосов. Инаугурация состоялась 26 ноября 2022 года. В соответствии с прежней Конституцией срок его полномочий должен был истечь в 2029 году.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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