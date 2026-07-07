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Суд вернул Марин Ле Пен право на участие в президентских выборах

Она по-прежнему признана виновной, но приговор ей смягчили

Суд вернул Марин Ле Пен право на участие в президентских выборах
Марин Ле Пен
Фото: IMAGO/IP3press/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Парижа признал лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента, но смягчил ей наказание и вернул ей право участвовать в президентских выборах, сообщает BFMTV.

Она приговорена к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно. Один год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета.

Апелляционная инстанция сократила для нее срок запрета занимать должности на госслужбе с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев - условное наказание. Поскольку с момента решения суда первой инстанции прошло уже 15 месяцев, политик де-юре может быть допущена к президентским выборам как кандидат от "Национального объединения".

Ранее Ле Пен заявляла, что не будет участвовать в избирательной кампании, если ее приговорят к ношению электронного браслета.^ "Нельзя вести кампанию в таких условиях".

Из суда Ле Пен направилась в штаб-квартиру своей партии, ее руководство будет обсуждать ее возможное выдвижение на выборы. Если она откажется от участия в выборах в 2027 году, кандидатом на пост президента от "Национального объединения" станет нынешний председатель партии Жордан Барделла.

Le Monde назвал это историческим событием, поскольку это первый случай в стране, когда судьба кандидата на высший государственный пост зависела от решения суда.

31 марта 2025 года суд Парижа (Le Tribunal de Paris) признал Марин Ле Пен и еще восемь евродепутатов виновными в нецелевом расходовании средств Европарламента: деньги, которые им выделяли на оплату труда их помощников в Европарламенте они годами выплачивали помощникам, работавшим во Франции в интересах партии Ле Пен. Суд запретил им в течение пяти лет выдвигаться на выборы и состоять на госслужбе. 12 помощников также признаны виновными, их и евродепутатов судили вместе.

Каждому евродепутату выделялся бюджет около 21 тыс. евро в месяц на содержание помощников, которые должны были работать непосредственно в Европарламенте. Формально нанятые на должности помощников, эти люди фактически трудились в интересах партии Ле Пен во Франции, что является прямым нарушением правил, запрещающих использовать средства Европарламента для партийных нужд. Ле Пен категорически отвергала обвинения, заявляя, что эти сотрудники работали "для Европы и только для Европы".

Суд первой инстанции признал, что она была в "центре этой системы", а общий ущерб Европарламенту оценивался в более 4 млн евро. Суд расценил это нарушение как настолько серьезное, что приговорил политика к немедленному пятилетнему запрету на занятие государственных должностей, что и стало причиной ее апелляции.

Ле Пен была также приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых были условными, и штрафу в размере 100 тысяч евро. Исполнение тюремного срока и выплата штрафа были приостановлены из-за поданной апелляции.

Марин Ле Пен Европарламент Париж Франция Национальное объединение Жордан Барделла
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