Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Елисейский дворец сообщил, что в результате взрывов во вторник утром возле отеля в Дамаске, где во время визита в Сирию провёл ночь президент Франции Эммануэль Макрон, глава французского государства не пострадал, передаёт газета Le Figaro.

По информации президентской канцелярии, Макрон продолжает свой визит. Он прибыл в сирийскую столицу в понедельник в сопровождении нескольких французских бизнесменов. Это первый визит западного лидера в Сирию с момента смены власти в этой стране.

Очевидцы видели дым, поднимающийся над районом недалеко от отеля в центре Дамаска, который Макрон покинул утром для переговоров в президентском дворце.

По данным источника в службах безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая - в автомобиль возле отеля Four Seasons.

Издание сообщает, что машины скорой помощи с включёнными сиренами направлялись к местам взрывов, в то время как силы безопасности перекрыли улицы, ведущие в этот район.

Le Figaro отмечает, что визит Макрона в Сирию состоялся после того, как на прошлой неделе в результате взрыва бомбы в кафе в центре Дамаска погибли десять человек.