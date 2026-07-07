Поиск

Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Елисейский дворец сообщил, что в результате взрывов во вторник утром возле отеля в Дамаске, где во время визита в Сирию провёл ночь президент Франции Эммануэль Макрон, глава французского государства не пострадал, передаёт газета Le Figaro.

По информации президентской канцелярии, Макрон продолжает свой визит. Он прибыл в сирийскую столицу в понедельник в сопровождении нескольких французских бизнесменов. Это первый визит западного лидера в Сирию с момента смены власти в этой стране.

Очевидцы видели дым, поднимающийся над районом недалеко от отеля в центре Дамаска, который Макрон покинул утром для переговоров в президентском дворце.

По данным источника в службах безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая - в автомобиль возле отеля Four Seasons.

Издание сообщает, что машины скорой помощи с включёнными сиренами направлялись к местам взрывов, в то время как силы безопасности перекрыли улицы, ведущие в этот район.

Le Figaro отмечает, что визит Макрона в Сирию состоялся после того, как на прошлой неделе в результате взрыва бомбы в кафе в центре Дамаска погибли десять человек.

Дамаск Эммануэль Макрон Сирия Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

 Елисейский дворец сообщил, что Макрон не пострадал от взрывов в Дамаске

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

 США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты

Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

 Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

Рябков оценил достигнутые американо-иранские договоренности как хрупкие

Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

 Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10377 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2928 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов