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Эрдоган ждет положительного решения по поставкам F-35

Эрдоган ждет положительного решения по поставкам F-35
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: TUR Presidency/Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по его ожиданиям, по итогам саммита НАТО в Анкаре может быть принято решение о снятии запрета на поставку Анкаре американских истребителей F-35. Его цитируют турецкипе СМИ.

"Я считаю, что положительное решение по вопросу F-35 может быть принято по итогам саммита, - сказал он. - Вопрос, связанный с F-35, не новый. Мы обсуждали его с США прежде, и мы получили заверения относительно пяти истребителей".

Эрдоган выразил уверенность, что данные Вашингтоном ранее обещания будут выполнены. "Президент Трамп всегда выполняет то, что обещал", - подчеркнул турецкий президент.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристиках истребителей.

F-35 НАТО Реджеп Тайип Эрдоган С-400 США Турция
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