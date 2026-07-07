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В Абхазии второй раз за сутки объявили беспилотную опасность

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии объявлен режим "Беспилотная опасность", сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных Сил контролируют воздушное пространство", - говорится в сообщении.

Во избежание несчастных случаев Минобороны призвало граждан соблюдать меры безопасности - "покинуть открытую местность, не находиться в зоне прямой видимости беспилотников, не пытаться самостоятельно сбивать БПЛА, чтобы не подвергать себя риску".

Во вторник, в 07.00 утра Минобороны Абхазии также объявляло о режиме беспилотной опасности в республике, который был отменен спустя два часа.

Абхазия
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