Трамп заявил о планах снять санкции с Турции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что планирует отменить ограничительные меры в отношении Турции.

"Мы собираемся снимать санкции. Мы не хотим санкций против наших друзей", - сказал Трамп журналистам на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

Трамп также не исключил продажу Турции американских истребителей F-35. "Мы обязательно рассмотрим эту возможность", - сказал он.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристиках истребителей.