Узбекистан может привлечь до $6,4 млрд частных инвестиций за счет реформ в логистике, туризме и фармацевтике

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Узбекистан может привлечь от $5,2 млрд до $6,4 млрд частных инвестиций и создать более 300 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в среднесрочной перспективе за счет реформ в секторах логистики, туризма и фармацевтики, говорится в отчете группы Всемирного банка (ВБ) "Диагностика частного сектора Узбекистана".

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Международной финансовой корпорации (IFC), Узбекистан способен привлечь значительные объемы частных инвестиций и ускорить переход к более конкурентоспособной модели экономики, в которой ведущую роль играет частный сектор. Этого, в частности, можно достичь за счет реформирования указанных секторов.

Логистика, туризм и фармацевтика были выбраны с учетом их потенциала по привлечению частного капитала, созданию рабочих мест и возможности проведения реформ в краткосрочной перспективе.

"С момента начала рыночных реформ в 2017 году страна смогла трансформировать национальную экономику за счет улучшения деловой среды и роста доходов населения. Опираясь на этот прогресс, стратегия "Узбекистан - 2030" задает курс на дальнейший экономический рост. Для сохранения этой динамики потребуются дополнительные усилия на уровне отдельных отраслей. К ним относятся устранение барьеров для конкуренции, преодоление дефицита профессиональных навыков работников и решение инфраструктурных и регуляторных вызовов, которые по-прежнему сдерживают приток частных инвестиций", - отмечается в отчете.

В документе указывается, что в секторе логистики автомобильные грузоперевозки и складское хозяйство обладают значительным потенциалом для привлечения частных инвестиций в Узбекистан. Кроме того, развитие этих сегментов поможет укрепить роль страны в качестве регионального торгового и транзитного узла, в том числе в рамках Транскаспийского транспортного коридора ("Средний коридор").

В частности, реализация реформ по упрощению процедур выделения земельных участков и получения разрешений на строительство отдельных инфраструктурных объектов, а также по обеспечению более прозрачного цифрового доступа к разрешениям на международные грузоперевозки могут создать условия для дополнительного привлечения в сектор частных инвестиций. Их потенциальный объем оценивается на уровне $950 млн - $1,05 млрд. Эти меры также могут способствовать созданию до 108 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.

Туристический сектор Узбекистана обладает значительным нереализованным потенциалом для развития культурного и экологического туризма. "Реформы законодательства по вопросам аренды земли, развития кадрового потенциала работников туристической отрасли и механизмов профессионального управления туристическими объектами могут дополнительно привлечь в сектор от $3,1 до $4,2 млрд частных инвестиций", - отмечает ВБ.

Эти меры также могут способствовать созданию от 120 тыс. до 180 тыс. рабочих мест. Кроме того, они позволят Узбекистану диверсифицировать потоки иностранных туристов, выйдя за пределы традиционных направлений и перейдя к сегментам рынка с более высокой добавленной стоимостью.

В фармацевтическом секторе страны сегмент производства лекарств-аналогов (дженериков) и биологически активных добавок (БАДов) обладает значительным потенциалом для привлечения частных инвестиций. Это обусловлено растущим внутренним и региональным спросом на такого рода продукцию.

Опираясь на заметный прогресс в развитии фармацевтического сектора Узбекистана, ВБ рекомендует создать аккредитованные лаборатории для проведения исследований биоэквивалентности лекарств (подтверждение того, что лекарство-аналог действует так же, как оригинальный препарат), привести производственную практику на фармацевтических предприятиях в соответствие с международными стандартами, совершенствовать документацию по активным фармацевтическим ингредиентам, а также упростить процессы регистрации и одобрения производства лекарственных средств.

Адресные реформы могут дополнительно привлечь в сектор от $44 млн до $188 млн частных инвестиций и создать до 20 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в среднесрочной перспективе, отмечается в документе.