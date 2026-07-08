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Что произошло за день: среда, 8 июля

Запрет на экспорт ДТ, планы Трампа выдать Киеву лицензию на производство Patriot и намерение США вновь ударить по Ирану

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Запрет для производителей будет действовать до 31 июля. Ограничения не будут распространяться на поставки по межправсоглашениям.

- Владимир Путин заявил, что Киев своими ударами по энергоинфраструктуре хочет нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Он констатировал, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Президент также поддержал идею организации сети мини-НПЗ, которую озвучил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

- Дональд Трамп считает, что удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить украинское урегулирование. Он также сообщил, что намерен выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Вместе с тем Трамп верит в возможность долгосрочного урегулирования украинского конфликта в отличие от иранской ситуации.

- Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию: под ударом БПЛА оказалась компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок по "Голубому потоку". Как подчеркнул "Газпром", поставки не были нарушены.

- Президент США рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Дональд Трамп также констатировал, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном, но не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. Кроме того, Трамп не исключает, что США могут взять под контроль иранский остров Харк и допустил, что может восстановить морскую блокаду Исламской Республики.

- В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшие недели она станет доступна и в других городах.

- Количество часов по ряду предметов сократят в первых классах с нового учебного года. В частности установлена возможность сокращения числа часов для изучения русского языка и математики. Сокращать часы физкультуры не рекомендовано.

- Международная федерация волейбола допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

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