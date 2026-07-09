Иран обещает мощный ответ на удары США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Командование ВС Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов, сообщает в ночь на четверг телеканал "Аль-Джазира".

"Ответ будет мощным", - цитирует телеканал заявление командования.

Как ранее сообщали иранские СМИ, американские военные нанесли серию ударов по городу Бушер. Их целями были военные объекты, АЭС "Бушер" не пострадала. Атакам также подверглись города Бендер-Аббас и Сирик, остров Лаван и другие районы вдоль побережья Ирана.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что целями американских ударов были системы ПВО, радары и позиции, на которых находились иранские противокорабельные ракеты.