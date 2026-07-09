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Взрывы раздаются на юге и юго-востоке Ирана

В миреВ иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывыВ иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывыЧитать подробнее

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - После начала новой серии американских ударов по территории Ирана в ряде городов на юге и юго-востоке страны прогремели взрывы, передают местные СМИ.

Так, взрывы слышны в Ираншахре, в том числе близ здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы, передает "Мехр".

Кроме того, по данным агентства Fars, удары были нанес

ены по порту Чабахар на юго-востоке страны, их целями стали система управления движением судов и склады. Также пострадали энергетическая инфраструктура и больница.

Отмечается, что ударам подверглись города Бендер-Аббас и Сирик, остров Лаван и другие районы вдоль побережья Ирана.

Как ранее сообщали иранские СМИ, американские военные нанесли серию ударов по городу Бушер. Их целями были военные объекты, АЭС "Бушер" не пострадала. Центральное командование ВС США также подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Бушер АЭС
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