Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что в Тегеране могут попытаться его убить.
"Я первый в списке людей, которых Иран хочет убить", - сказал Трамп в среду на пресс-конференции в Анкаре.
Президент США отметил, что эта опасность "не волнует его", поскольку он сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу, вне зависимости от рисков.
"Я все же предпочитаю быть первым не в их списке, а в соцсети TikTok", - пошутил Трамп.