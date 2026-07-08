Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что в Тегеране могут попытаться его убить.

"Я первый в списке людей, которых Иран хочет убить", - сказал Трамп в среду на пресс-конференции в Анкаре.

Президент США отметил, что эта опасность "не волнует его", поскольку он сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу, вне зависимости от рисков.

"Я все же предпочитаю быть первым не в их списке, а в соцсети TikTok", - пошутил Трамп.