Поиск

Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку после неоднократных ударов американских военных по территории страны, сообщает телеканал CNN.

"Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки", - сказал Трамп журналистам телеканала на борту президентского самолета, возвращаясь с саммита НАТО в Турции.

В последние две ночи США возобновили удары по Ирану в ответ на обстрел судов в Ормузском проливе.

Трамп пригрозил, что американские военные нанесут еще более мощные удары, если Иран еще раз атакует коммерческие суда.

"Если они снова так поступят, то им придется еще хуже", - написал он в ночь на четверг в соцсети Truth Social.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Взрывы раздаются на юге и юго-востоке Ирана

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае обстрелов судов в Ормузском проливе

США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

 США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

США сообщили о новых ударах по Ирану

В иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывы

 В иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывы

Что произошло за день: среда, 8 июля

Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

 Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

Трамп заявил, что не планирует направлять войска в Иран

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

 США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2977 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10401 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов