Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку после неоднократных ударов американских военных по территории страны, сообщает телеканал CNN.

"Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки", - сказал Трамп журналистам телеканала на борту президентского самолета, возвращаясь с саммита НАТО в Турции.

В последние две ночи США возобновили удары по Ирану в ответ на обстрел судов в Ормузском проливе.

Трамп пригрозил, что американские военные нанесут еще более мощные удары, если Иран еще раз атакует коммерческие суда.

"Если они снова так поступят, то им придется еще хуже", - написал он в ночь на четверг в соцсети Truth Social.