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Ряд стран НАТО подписал декларацию о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и в водах Арктики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать стран НАТО в среду обязались обращать большее внимание на регион Балтийского моря, Северной Атлантики и Арктики.

По словам главы норвежского правительства Йонаса Гара Стере, которые приводит агентство EFE, "этой инициативой страны Европы и Канада вносят вклад в повышение безопасности Северной Атлантики и крайнего Севера в ответ на призывы США к другим странам взять на себя большую ответственность за безопасность этих территорий".

Совместную декларацию, в которой, в частности, говорится о расширении сотрудничества в сферах обороны, разведки и контроля на морях, подписали Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция и Швеция.

"Мы будем еще активнее сотрудничать в сферах разведки, обороны, морского командования и управления в северных морях, свободы судоходства и обеспечения безопасности линий связи", - сказал премьер-министр Норвегии, подчеркнув, что США также внесут вклад в укрепление безопасности.

"Северные моря важны не только для Европы, но и для обороны Северной Америки", - добавил Гар Стере.

НАТО Балтийское море Северная Атлантика Арктика
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