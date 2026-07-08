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Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию в дни проведения в Анкаре саммита военного альянса НАТО.

"7 июля в 19:51 МСК компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов", - пишут российские газовики.

"Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок", - отмечается в сообщении "Газпрома".

Российские трубопроводные поставки всегда были главным источником газа для Турции, в условиях взлета мировых цен на СПГ их значение возросло ещё сильнее. В эти дни также на профилактику остановлен крупнейший собственный газовый промысел Турции - морское месторождение "Сакарья".

Газопровод "Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году, в 2025 году магистраль прокачала 13,6 млрд куб. м газа.

Магистраль выходит на турецкий берег в Самсуне, на севере страны, и является ближайшим источником импортного газа для столицы республики.

Турция получает основной объем потребляемого ей газа из России. В 2025 году "Газпром" поставил в республику 21 млрд куб. м газа, обеспечив 37% внешних поставок газа в страну. Кризис вокруг Ирана поставил под угрозу еще 14% импортного баланса Турции (8,23 млрд куб. м в 2025 году), а также весь импорт СПГ - в 2025 году страна закупила 13 млн тонн СПГ, который обеспечил 29% импорта.

Газпром Голубой поток Украина Турция
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