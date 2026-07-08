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Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном, однако готов выслушать мнение своих переговорщиков по этому вопросу.

"Я не хочу больше с ними иметь дело", - сказал он журналистам в Анкаре, говоря об Иране.

По его словам, он все же готов выслушать мнение своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые "хотят продолжать переговоры".

По мнению президента США, договоренности с Ираном о прекращении огня и о дальнейших переговорах больше не работают.

"Мне кажется, это больше не работает", - сказал он и добавил, что это иранская сторона не соблюдает договоренности.

"С ними что-то не то", - добавил он, говоря об иранском руководстве.

В то же время, он отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. "Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется это пустая трата времени", - сказал президент США.

Дональд Трамп Иран США Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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