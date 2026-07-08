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Brent подорожала на 5,62%, выше $78 за баррель на словах Трампа об окончании перемирия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили взлет после заявлений президента США Дональда Трампа об окончании перемирия с Ираном.

"Думаю, оно закончилось, - сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. - На мой взгляд, это просто пустая трата времени".

К 11:37 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,17 (5,62%) до $78,33 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $4,04 (5,74%), до $74,48 за баррель.

Трамп, однако, не собирается прерывать переговоры с Тегераном, хотя и не испытывает оптимизма в этом отношении.

"С ними что-то не так, они свихнулись, - приводит его слова Bloomberg. - Они могут пообщаться, но, на мой взгляд, они теряют время".

Brent WTI Иран НАТО США Дональд Трамп
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