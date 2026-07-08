Поиск

NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украина больше не поддерживает план по урегулированию с Россией, поддержанный администрацией США, сообщает в среду The New York Post.

"Украина отошла от 28-пунктного проектa плана по завершению войны с Россией и теперь добивается более выгодного соглашения", - пишет издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Газета напоминает, что в среду "на полях" саммита НАТО в Анкаре должна состояться двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В миреТрамп считает, что и Россия, и Украина хотели бы завершить конфликтЧитать подробнее

В преддверии этой встречи Киев отказывается от конкретной рамочной сделки, поддерживаемой США, и пытается убедить Трампа, что у Украины все еще есть ключевые рычаги влияния на ход конфликта, пишет NYP.

Кроме того, газета утверждает, что в настоящее время не обсуждается вопрос о возможном саммите США-Украина-Россия и "нет структурированных обсуждений конкретного мирного соглашения".

По мнению другого украинского собеседника газеты, теперь фокус должен сместиться на "новые тактики давления", направленные на то, чтобы заставить Москву пересмотреть свою позицию.

План урегулирования украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов, был разработан в конце прошлого года и поддержан администрацией США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Украина США РФ Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала на 5,62%, выше $78 за баррель на словах Трампа об окончании перемирия

NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

 NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

 Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию

США нанесли два удара по иранской провинции Бушер

В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

 В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

Венгрия и Болгария продолжат помогать Украине, но не оружием

В МИД Ирана назвали неэффективным меморандум с США на фоне новых ударов

"Аль-Джазира" назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия

 "Аль-Джазира" назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия

Brent подорожала до $76,29 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10391 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2962 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов