NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украина больше не поддерживает план по урегулированию с Россией, поддержанный администрацией США, сообщает в среду The New York Post.

"Украина отошла от 28-пунктного проектa плана по завершению войны с Россией и теперь добивается более выгодного соглашения", - пишет издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Газета напоминает, что в среду "на полях" саммита НАТО в Анкаре должна состояться двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В преддверии этой встречи Киев отказывается от конкретной рамочной сделки, поддерживаемой США, и пытается убедить Трампа, что у Украины все еще есть ключевые рычаги влияния на ход конфликта, пишет NYP.

Кроме того, газета утверждает, что в настоящее время не обсуждается вопрос о возможном саммите США-Украина-Россия и "нет структурированных обсуждений конкретного мирного соглашения".

По мнению другого украинского собеседника газеты, теперь фокус должен сместиться на "новые тактики давления", направленные на то, чтобы заставить Москву пересмотреть свою позицию.

План урегулирования украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов, был разработан в конце прошлого года и поддержан администрацией США.