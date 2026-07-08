В Абхазии объявлена беспилотная опасность

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Режим "Беспилотная опасность" объявлен на территории Абхазии, сообщает Минобороны республики

"Беспилотная опасность объявлена на территории Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство", - говорится в сообщении.

Минобороны призвало граждан "во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности", "при обнаружении БПЛА или его фрагментов немедленно сообщить по телефону в экстренные службы".