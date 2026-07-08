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Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование

Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории РФ являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс украинского урегулирования.

"Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь завершить конфликт", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, говоря о таких ударах.

Трамп вновь заявил, что он считает, что Зеленский хотел бы заключить соглашение о завершении конфликта.

Президент США также считает, что российская сторона меняет свои условия, необходимые для урегулирования украинского конфликта.

"Я думаю, что они меняются. Я думаю, что они становятся немного ближе к тому, чего вы хотите", - сказал Трамп.

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский
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