Трамп заявил, что за последние недели достигнут прогресс по Украине

Президент США считает, что и Путин, и Зеленский - неуступчивые переговорщики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе последних недель удалось достигнуть прогресса по украинскому вопросу.

"Я думаю, что мы достигли значительного прогресса за последние несколько недель", - сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин и Зеленский - непростые переговорщики.

"Я думал, что этот конфликт будет легче всех урегулировать. Но Путин - сложный персонаж, Зеленский - сложный персонаж. Это не самая легкая задача. У них очень много решимости", - отметил Трамп.

Американский президент также выразил предположение, что и РФ, и Украина стремятся к миру. "Он (Зеленский - ИФ) хочет урегулирования и, я думаю, президент (России Владимир - ИФ) Путин тоже хочет урегулирования", - сказал Трамп.

По мнению Трампа, в случае заинтересованности обеих сторон "происходит урегулирование". В то же время он признал, что "конфликт очень сложный".