Президент США верит в долгосрочное урегулирование по Украине, но сомневается насчет Ирана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что верит в возможность долгосрочного урегулирования украинского конфликта в отличие от иранской ситуации.

"Если мы придем к решению, что, я думаю, произойдет, то у нас будет сделка. Сейчас мы хотим убедиться, что сделка будет выполняться. Кто-то думает, что ее не будет, но я думаю, что она будет", - сказал Трамп "на полях" саммита НАТО.

"Но вот я не уверен, что это будет работать с Ираном", - добавил он.

При этом он заявил, что не выдвигает конкретных сроков для украинского урегулирования.

"Нет, у меня нет. Невозможно выдвигать крайние сроки. Слишком много всего происходит", - сказал американский лидер.

Касаемо Ирана он ранее допустил возможность решить проблему без сделки с Тегераном.

"Я не знаю, получится ли заключить сделку с Ираном. Может быть, мы решим вопрос без сделки", - сказал он в среду в Анкаре.