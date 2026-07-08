Трамп допустил, что США могут взять под контроль иранский остров Харк

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допускает возможность взятия под контроль иранского острова Харк и восстановления морской блокады Ирана.

"Мы, возможно, возьмем остров Харк под контроль. И они ничего не могут с этим поделать", - сказал Трамп на "полях" саммита НАТО в Анкаре.

"Мы, возможно, вернем блокаду. (...) Это будет блокада, которая будет действовать только в отношении Ирана", - добавил американский лидер.

Ранее в этот день он допустил, что уже вечером распорядится нанести по Ирану новые военные удары, что иранскую проблему придется урегулировать без сделки с Тегераном, но отметил, что разрешает переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру продолжить переговоры, хотя сам он и разочаровался в переговорном процессе.