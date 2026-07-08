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Гренландия обсуждает свое будущее на переговорах с участием Дании и США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал комментировать последние высказывания президента США Дональда Трампа относительно необходимости американского контроля над Гренландией, сославшись на переговоры между Соединенными Штатами, Гренландией и Данией.

"Я не могу комментировать, потому что это касается трехсторонних переговоров между США, Гренландией и Данией. И этим занимаются министры иностранных дел этих стран", - ответил Рютте на соответствующую просьбу на итоговой пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Анкаре в среду.

Он добавил, что важно, чтобы достигнутые на этих переговорах соглашения оставались в силе даже в том случае, если конституционный статус Гренландии в Дании изменится, и чтобы активно использовались любые инвестиции, которые будут сделаны в будущем в Гренландию.

При этом генсек НАТО напомнил, что обсуждал с Трампом в начале февраля вопрос о безопасности Арктики, и заявил, что "Трамп прав: есть риск расширения присутствия в регионе России и Китая".

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"Мы договорились о том, что НАТО, и в первую очередь семь стран Арктического региона, в том числе США, Канада и пять европейских государств-союзников, (...) - все будут работать для безопасности Арктики", - сказал Рютте.

Ранее в среду американский президент заявил, что США нужен контроль над Гренландией для обеспечения безопасности в мире. "Для нас Гренландия очень важна (...), а для Дании - нет", - сказал он журналистам в Анкаре.

По мнению Трампа, Вашингтону требуется Гренландия "для защиты не только США, но и всего мира". Он также заявил о намерении поднять этот вопрос на саммите НАТО.

Несколько месяцев назад Трамп уже выражал мнение, что США следует получить контроль над входящей в состав Дании Гренландией, однако в итоге согласился на предложение генсека НАТО Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы.

Гренландия США Дания Марк Рютте НАТО Дональд Трамп
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